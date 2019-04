Kommentti: Antti Rinne voi olla parempi pääministeri kuin puoluejohtaja – edessä mahdoton tehtävä, josta juuri hän voi kuitenkin selviytyä

Kirjailija Jari Tervo tviittasi vaalituloksen selvittyä varsin osuvasti: Kansa on puhunut ja nyt pitäisi saada selville, mitä se oikein sanoi.

Muutos on sana, johon dramaattiset vaalit voi tiivistää. Hankalasti tulkittavaksi vaalituloksen tekee se, että eri ihmiset kaipasivat erilaisia muutoksia, jotka ovat vieläpä keskenään ristiriitaisia. Rajoja auki, rajoja kiinni.

Jo pelkästään tämä lähtökohta on vaikea hallitusneuvottelujen vetäjälle. Antti Rinteen on pitänyt pääsiäispyhinä kysellä peilin edessä itseltään, mitä kansa hänelle oikein sanoi. Ja vastausta ei helpolla löydy.

Tällä viikolla se sitten kunnolla alkaa - nimittäin hallituksen kokoaminen, kun SDP lähettää kysymykset muille puolueille. Vastausten on määrä tulla ennen vappua. Neuvottelut alkavat 6. toukokuuta ja valmista pitäisi olla noin kolmessa viikossa eli Rinne-ykkönen olisi kasassa vielä toukokuun lopulla.

Äänestäjät tekevät päätöksen viime hetkillä



Arvostettu Eurooppa-tutkija Ivan Krastev arvioi (HS 21.4) että äänestäjä on tulevissa EU-vaaleissa entistäkin arvaamattomampi. EU-kansalainen hakee muutosta ja arviolta 100 miljoonaa äänestäjää tekee äänestyspäätöksensä aivan viime hetkillä.

Puolueet eivät ole enää pitkään aikaan omistaneet äänestäjiään, mutta nyt he eivät enää edes tunne äänestäjiään.

Punavihreiden vaalivoitto jäi sittenkin tussahdukseksi



Yksi selkeä viesti on punavihreiden vaalivoitto, joka toi SDP:lle, Vihreille ja Vasemmistoliitolle yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Mutta demarien vaalivalvojaisten tunnelmat kuvaavat hyvin, että voitto oli sittenkin tussahdus.

Toinen kirkas viesti vaalituloksessa on, että keskustan on aika mennä kokoamaan luitaan taas vaihteeksi oppositioon. Tosin Vihreät ja vasemmistoliitto jo ehtivät riemastua Juha Sipilän siirtymisestä sivuun keskustajohdosta, että nyt on tie auki kansanrintamahallitukselle.