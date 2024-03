Kommentti: Ole hiljaa, olet jo äänestänyt!

Meistä tehdään taas alamaisia, koska poliitikko on meitä viisaampi. Kansalaisen ääni on uurnalippu, jolla annat kaiken vallan päättäjälle. Sen jälkeen on parasta olla hiljaa. Tällaista kansalaisyhteiskuntaako me haluamme, kysyy kommentissaan MTV Uutisten toimittaja Kari Pyrhönen.