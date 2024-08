Kommentti: Nykylomat on suunniteltu kuoliaiksi – reissussa ei enää tarvitse yllättyä mistään, ja se on omaa syytämme

Kun reissussa mikään ei tule yllätyksenä

Riittääkö, jos Airbnb-arvosana on 4,7? Entä, jos siisteyden arvosana on vain 4?

Reissussa mikään ei tule yllätyksenä, sillä majoituksen kaikki kuvat on katseltu netistä etukäteen. Illalla mennään kalaravintolaan, jonka annoksista on nähty kuvia somessa. Kun karttapalvelusta vielä katsoo etukäteen, miltä kohteessa näyttää, ei tarvitse yllättyä edes kadunvarren ulkoasusta.

Tämä kaikki on toki kätevää, luohan tieto turvan tunnetta. Mutta samalla se on hyvin… tylsää.

Menisitkö yöksi paikkaan, josta et tiedä mitään?

Interraililla 2004 emme varanneet mitään etukäteen. Sen sijaan vain kävelimme sisään joko hostelliin tai turisti-infoon: hello hello, missä kannattaisi yöpyä? Tiskin takana tomera täti riipusteli lappuun vieraita sanoja ja usutti raitiovaunuun. Sinne vaan, there there.