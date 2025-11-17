Chilessä presidentinvaalien toiselle kierrokselle ovat matkalla vasemmiston pääehdokas, kommunisti Jeannette Jara sekä kovan linjan oikeistoehdokas Jose Antonio Kast.
Maan vaaliviranomaisten mukaan Jara oli saamassa noin 26,9 prosenttia ja Kast noin 23,9 prosenttia äänistä, kun lähes kaikki äänestyspaikat olivat raportoineet tuloksensa.
Sunnuntaina Chilessä äänestettiin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen lisäksi myös parlamenttivaaleissa. Presidentinvaalien toinen kierros on määrä järjestää 14. joulukuuta.
Toinen toiselle kierrokselle menijä on kovan linjan oikeistoehdokas Jose Antonio Kast.AFP / Lehtikuva