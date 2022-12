Kommentti: Cristiano Ronaldo teki itsestään mitättömän – kyltymätön ahneus tuhosi viimeisenkin mahdollisuuden olla Lionel Messiä suurempi

Vuoteen 2025 ulottuvalla sopimuksella saudiarabialaiseen Al Nassriin siirtyvä Cristiano Ronaldo on saanut uransa varrella osakseen runsaasti kohtuutontakin kritiikkiä. Yksisilmäistä ja näköalatonta, monesti totuudenvastaistakin pilkantekoa on ollut inhottavaa seurata, mutta Ronaldon säkenöivän uran vastenmielisen loppusuoran edessä on viimein pakko nostaa kädet pystyyn, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.