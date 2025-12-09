Ensi kesänä pelattavissa jalkapallon MM-kisoissa on käytössä kolmen minuutin mittaiset juomatauot molemmilla puoliajoilla, Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa tiedottaa.

Erotuomari keskeyttää ottelun kolmeksi minuutiksi 22 minuutin pelin jälkeen ja uudestaan 67 minuutin kohdalla. Näin varmistetaan pelaajien nesteytys olosuhteissa, joista odotetaan erittäin kuumia.

Aiemmin säännöissä tauko tuli molemmilla jaksoilla 30 minuutin kohdalla, jos lämpötila oli yli 31 astetta ottelun alkamishetkellä. Fifan mukaan uusi sääntö on selkeämpi.

– Jokaisessa ottelussa – pelattiin se sitten missä tahansa, oli stadionilla kattoa tai ei, oli lämpötila mikä tahansa – tullaan pitämään juomatauot, MM-kisojen Yhdysvaltojen pään turnausjohtaja Manolo Zubiria vahvisti.

Turnaus järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Lämpötilat voivat nousta tukaliksi, sillä monet otteluista pelataan kuumimpaan aikaan keskipäivällä.

6:54 Fifa palkitsi Donald Trumpin rauhanpalkinnolla.