Kommentti: Navalnyin kohtalokas hörppy – kuinka pitkään mystiset myrkyttämiset jatkuvat, vai seuraavatko venäläiset pian Valko-Venäjän esimerkkiä?

Navalnyi on kriittisessä tilassa. Vain muutamia tunteja sairaalaan joutumisen jälkeen venäläinen valtion omistama uutistoimisto Tass jo kiiruhti kirjoittamaan, ettei Navalnyin tahallista myrkyttämistä epäillä.

– Tällä hetkellä sellaista versiota ei pidetä todennäköisenä. On hyvin mahdollista, että hän eilen itse joi jotakin, kirjoitti Tass.

Navalnyin oma lääkäri Vasiljeva tviittasi tämän johtuvan siitä, että saksalaiset saisivat hyvin nopeasti selville, mikä myrkky on kyseessä ja kuinka huonosti Navalnyita on tähän mennessä hoidettu. Euroopassa nousisi siitä valtava haloo ja se olisi suuri häpeä Venäjälle.

Venäjä kiistää kaiken, kuten se on tehnyt niin monia kertoja aiemminkin.

Toimittaja Anna Politkovskaja myrkytettiin vuonna 2004 ja ammuttiin kuoliaaksi muutama vuosi myöhemmin, Sergei Juschenko, entinen sotilas, ammuttiin kotinsa edustalle vuonna 2003, näkyvä oppositiopoliitikko Boris Nemtsov ammuttiin vuonna 2015, liikemies ja Putin-kriitikko Boris Berezovski tapettiin vuonna 2013. Entinen venäläinen sotilastiedustelija Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia myrkytettiin vuonna 2018 Isossa-Britanniassa, mutta he selvisivät kuin ihmeen kaupalla hengissä.

Nämä esimerkit ovat vain jäävuoren huippu, sillä lista kuolleista tai hiljaiseksi pelotelluista Putin-kriitikoista on pitkä.

Taktinen äänestyskampanja käynnissä

Navalnyilla on juuri nyt meneillään hyvin tehokkaaksi osoittautunut taktinen äänestyskampanja, jolla presidentti Vladimir Putinin kannattajien äänisaalista on saatu vähennettyä merkittävästi. Kampanjan tarkoituksena on muodostaa vastustaja Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueelle.