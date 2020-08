Siperian sairaalan johtava lääkäri: "Aleksei Navalnyi ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa siirrettäväksi" – edustajan mukaan sairaalaan jääminen olisi hengenvaarallista

Siperian sairaalan johtavan lääkärin mukaan Navalnyi ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa siirrettäväksi. Hänen mukaansa miehen tila on epävakaa, mutta hänen läheisensä toivovat voivansa siirtää hänet muualle.

Lääkärin mukaan tämä on riittämätön peruste Navalnyin siirtämiselle.

Navalnyin edustaja on syyttänyt lääkäreitä Kremlistä tulleelle paineelle murtumisesta. Hän on myös sanonut Twitterissä, että poliisin mukaan Navalnyin kehosta olisi löydetty myrkkyä, joka on vaarallista hänen lähellään oleville.