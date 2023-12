Tällainen on syrjäinen "Polar Wolf", jonne Aleksei Navalnyi salaa siirrettiin – kannattajat varmoja eristyksen syystä

Huoli Kremliä tiukkasanaisesti kritisoineesta Navalnyista oli suuri , sillä ennen hänen katoamistaan Navalnyin "tiimi" varoitti, että mies on huonossa kunnossa.

Navalnyi siirrettiin liki 2 000 kilometrin päähän Moskovasta

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh kertoi joulupäivänä viestipalvelu X:ssä , että Navalnyi on siirretty IK-3-rangaistussiirtolaan, joka sijaitsee Harpin kylässä Jamal nenetsien autonomisessa piirissä Siperiassa.

Tällainen on "Polar Wolf"

Uutistoimisto Reutersin mukaan IK-3-rangaistussiirtola tunnetaan nimellä Polar Wolf (suom. Napaseudun susi). Se on yksi Venäjän kurinalaisimmista vankiloista, jonne on sijoitettu vakavista rikoksista tuomitut vangit.

Navalnyin korruption vastaisen säätiön johtaja Ivan Zhdanovin mukaan IK-3-rangaistussiirtola on yksi pohjoisimmista ja syrjäisimmistä siirtoloista.

– Olosuhteet ovat siellä ankarat. Sinne on erittäin vaikea päästä, eikä siellä ole kirjeiden jakelujärjestelmiä, Zhdanov kirjoitti viestipalvelu X:ssä .

Päätettiinkö siirrosta jo keväällä?

Zhdanov sanoo X:ssä, että oppositiojohtajan kannattajat olivat jättäneet 618 tietopyyntöä Navalnyin sijainnista. Zhdanov on varma, että Navalnyi siirrettiin kaikessa hiljaisuudessa kaukaiseen rangaistussiirtolaan, sillä Venäjän viranomaiset halusivat eristää Navalnyin ennen maaliskuun presidentinvaaleja.

Navalnyin katoaminen tapahtui näet vain muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti asettuvansa ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa . Siirto satojen ja taas satojen kilometrien päähän on Navalnyin kannattajien näkemyksen mukaan pyrkimys tukahduttaa kritiikki, jota Navalnyi on tiukkasanaisesti kohdistanut Putiniin.

– Liittovaltion rangaistuslaitoksen johtaja Arkady Gostev oli siellä huhtikuussa, ja ehkä silloin he päättivät siirtää Aleksein sinne, hän pohtii.

Navalnyi: Poliittinen eliitti pitää minua uhkana

Kremlin suuri kritisoija on virunut poliittisena vankina venäläisvankiloissa jo liki kolme vuotta, maaliskuusta 2021 lähtien. Hän kärsii parhaillaan 19 vuoden vankeustuomiota.

Tiedottajan mukaan Navalnyita syytettiin muun muassa ääriliikkeen perustamisesta ja rahoittamisesta sekä julkisesta yllyttämisestä ääriliikehdintään. Venäläisviranomaisten mukaan Navalnyin ääriliikkeellä on kytköksiä CIA:n tiedustelupalveluun.

Navalnyi itse on sanonut, että hän on vangittuna, sillä Venäjän poliittinen eliitti näkee hänet uhkana. Vangittuna hän ei voi asettua ehdolle Venäjän presidentinvaaleissa .

Navalnyi on kiistänyt kaikki syytteet, joista hänet on tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen. Hänen mukaansa Venäjän oikeusjärjestelmä on ääriään myöten korruptoitunut.