Kommentti: Navalnyi viettelee Kremliä venäläiseen rulettiin – voittaja saa kaiken, häviäjä menettää kaiken

Nälkälakon pintapuolinen syy on vaatimus saada kunnollista lääkärinhoitoa, mutta taustalla kytee myös politiikkaa: Mitä lähemmäs kuolemaa Aleksei Navalnyi joutuu, sitä enemmän kielteistä huomiota presidentti Vladimir Putinin hallinto maailmalla saa, ja sitä vahvemmaksi muuttuu Navalnyin oma poliittinen asema. Navalnyi pelaakin nyt kovaa uhkapeliä Kremliä vastaan oman henkensä uhalla.

Navalnyi on nyt ollut nälkälakossa kolmisen viikkoa. Hänen ruumiinsa on jo valmiiksi hermomyrkkyiskun heikentämä, ja ainakin hänen lääkärinsä arvioi että hän voi saada sydänkohtauksen millä hetkellä hyvänsä.

Asetelman perverssiyttä kuvaa kuitenkin se, että mitä huonompi Navalnyin terveydentila on, sitä suuremmaksi kasvaa hänen poliittinen painoarvonsa. EU:n ulkopolitiikan johtaja Josep Borrell on jo vaatinut Venäjää tilille Navalnyin terveydestä. Hänen terveytensä on ollut yksi EU:n ulkoministerikokouksen keskeisiä aiheita Ukrainan sodan ohella.