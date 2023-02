Kommentti: Nämä olivat Putinin puheen kolme keskeistä valhetta – paljastavinta oli se, mistä Putin pysyi vaiti

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti tänään iltapäivällä lähes kaksituntisen puheen Moskovassa kansakunnan tilasta. Maan parlamentin molemmille kamareille suunnattu puhe kuultiin ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

Putin hyppäsi heti puheensa aluksi syvään päätyyn.

– Vuodesta 2014 lähtien Donbas on taistellut, puolustanut oikeuttaan elää omalla maallaan, puhua omaa kieltään, taistellut eikä antautunut saarron ja jatkuvan pommituksen, Kiovan hallinnon peittelemättömän vihan alla, uskonut ja odottanut Venäjän tulevan apuun, Putin sanoi.

– Sillä välin – ja te tiedätte tämän hyvin – teimme kaikkemme ratkaistaksemme ongelman rauhanomaisesti, neuvottelimme kärsivällisesti rauhanomaisesta ratkaisusta tähän erittäin vaikeaan konfliktiin. Mutta selkämme takana valmisteltiin aivan toisenlaista skenaariota, Putin jatkoi.

Tarina pahasta lännestä on kerrottu venäläisille jo vuosia. Sitä on toisteltu kuin mantraa systemaattisesti samalla, kun toisinajattelijat niin oikeuslaitoksissa, politiikassa kuin mediassakin on siivottu vankiloihin tai hautoihin.

– He (länsi) ovat aloittaneet sodan, emme me, Putin totesi puheessaan ja kuulijat nousivat taputtamaan seisaaltaan.

Video: Presidentti Putin nosti ydinasepelotteen esille kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan.

"Venäjän olemassaolo vaarassa"

Putinin puheessa myös ydinaseet nousivat useasti esille. Putinin mukaan länsi pyrkii laajentamaan konfliktin globaaliksi. Hänen mukaansa Venäjän olemassaolo on vaarassa.

Venäjän ydinasedoktriinissa todetaan, että ydinaseita voi käyttää vain, jos Venäjän olemassaolo on vaarassa. Samaan hengenvetoon Putin totesi, että Venäjän olemassaolo on nyt vaarassa ja ikään kuin oikeutti ydinaseiden käytön.

– Me emme aloita ydinasekokeiluja, mutta jos Yhdysvallat aloittaa, me emme voi sille mitään ja vastaamme siihen tietysti samalla mitalla, Putin sanoi ja korosti, että lännen ydinaseet on suunnattu nimenomaan Venäjää vastaan.

Puheessaan Putin myös kiitti useaan otteeseen rintamalla taistelevia sankareita, jotka on todellisuudessa lähetetty Ukrainaan väkipakolla liikekannallepanon myötä. Liikekannallepanosta kieltäytyviä miehiä on surutta pantu vankilaan.

– Venäjä on voittamaton, länsi ei tule voittamaan, Putin väitti sen jälkeen, kun oli pidetty hiljainen hetki kaikille rintamalla kaatuneille venäläissotilaille, joita "natsit" olivat tappaneet.

Käänteinen totuus

Venäjän johtaja toisteli paljon samoja asioita Venäjän viattomuudesta ja länsimaiden verenhimosta, ikään kuin yrittäen uskotella niitä itselleenkin. Se, mistä hän ei hiiskunut sanallakaan, ovat Venäjän tavoitteet Ukrainassa. Putin ei sanonut mitään siitä, mitä alueita tai kaupunkeja Venäjä on viime aikoina vallannut tai aikoo vallata lähitulevaisuudessa, lähinnä sen vuoksi, ettei mitään hyvää kerrottavaa rintamalta ole.

Päällimmäiseksi Putinin puheen sanomaksi nousi se, että länsi on paha vihollinen, joka on täynnä natseja. Venäjä puolestaan on avoin ja reilu maa, joka pyrki kaikin keinoin rauhaan.

Kun länsimaiden hallitsijoiden lupaukset rauhasta muuttuivat julmaksi valheeksi, Venäjälle ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyökätä Ukrainaan vapauttaakseen sen natseista ja liittääkseen sen rauhanomaiseen venäläiskansaan.

Ensi kuulemalta Putinin puheessa ei ollut päätä, hätää tai minkäänlaista totuuden siementä. Mutta jos kääntää kaikki hänen sanomansa niin, että vaihtaa sanan "Venäjä" länsimaiden tilalle, puheesta tuleekin yllättävän totuudenmukainen.

