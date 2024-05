Windows95manin paljas peppu aiheutti närää – puolustajat riensivät barrikadeille: "Sanonpahan vaan"

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestettiin Ruotsin Malmössa tiistaina 7. toukokuuta. Suomea edustaneet Windows95man eli Teemu Keisteri sekä Henri Piispanen esiintyivät semifinaalissa kymmenentenä kappaleellaan No Rules! ja selvittivät tiensä Euroviisujen finaaliin.

Suomen viisuesitys on kirvoinnut kommentointia sosiaalisessa mediassa. Euroviisujen virallisella Instagram-tilillä jaettiin klippi Windows95manin esityksestä, joka on kerännyt osakseen kommentteja laidasta laitaan. Useat ovat kehuneet esityksen päättömyyttä ja hauskuutta.

– Tämä on kaikista euroviisumaisin esitys finalistien joukossa. Tässä on Guntheria Will Ferrelin kropassa.