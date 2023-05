Lordin viisuvoitto synnytti ensimmäiseen lätkämestaruuteen verrattavan kansanhurmoksen

Kun Lordi -yhtye toi ykkössijan Euroviisuissa keväällä 2006, koettiin Suomessa voitonhuuma, jolle on vain yksi aiempi vertailukohta: jääkiekon maailmanmestaruus vuonna 1995 .

ullstein bild - Brill/ All Over Press

ullstein bild - Brill/ All Over Press

Riemuvoitto Suomelle, kiviriippa Lordille?

Hyöty on useiden arvioiden mukaan koettu myös laajemmin kuin vain Euroviisu-kuvioissa.

Euroviisuvoitto on muodostunut Lordille vuosien mittaan osin myös rasitteeksi – joidenkin mielestä kiviriipaksikin. Rockyleisössä moni on vierastanut Euroviisujen voittajaa. Lordi-yhtyeen ura ei ole päässyt sellaiseen lentoon, johon suomalaiset Nightwish, HIM tai Rasmus ovat maailmalla parhaimmillaan yltäneet.