Kommentti: Erika Vikman antaa tänään meille kaikille syyn mennä torille

Illan euroviisufinaali on suomalaisille ainutlaatuinen. Vaikkei toivottua voittoa tulisikaan, kansan on silti syytä lähteä torille, kirjoittaa uutispäällikkö ja Euroviisuja lähes 40 vuotta tapittanut uutispäällikkö Jukka Auramies.

Suomi on toden totta noussut alle 10 vuodessa lilliputista Euroviisujen jättiläiseksi. Meiltä halutaan artisteja, lava- ja vaatesuunnittelijoita ja pian myös säveltäjiä – niin kova on Erika Vikmanin sekä hänen taustatiiminsä, Jori ja Christel (ex-Chisu) Roosbergin noste.

Siinä samassa 10 vuodessa Vikman on luonut itsensä uudelleen täysin. Tangokuningatar on nyt ”slay queen”, joka on täysin valmis valloittamaan maailman suurimmat areenat. Baselin viisulavan hän jo omistaa täysin, sen todisti mykistävä semifinaaliesitys torstaina.

Kun muut luottivat vaatteidenvaihtoihin, sumuverhoihin, taustatanssijoihin ja vaikka jumppapalloihin, oli semifinaalin viimeisessä aktissa lavalla vain nahka-asuun pukeutunut tamperelaismuija mikkiständin kanssa.

Vielä viisi vuotta sitten uusi Erika Vikman ei olisi ollut valmis, vaikka pidänkin yhä Cicciolinaa Ich kommea parempana kappaleena. Tuolloin Vikman oli Uuden Musiikin Kilpailussa yleisön suosikki, mutta kansainvälinen raati ei ollut samaa mieltä. Lopulta koronapandemia perui koko viisut.

Viimeiset viikot Suomi ja Eurooppa on hurmattu ruskeapukuisilla vöyriläisherroilla, jotka laulavat sympaattisesti saunasta. Kaiken järjen mukaan tämä kappale, joka ei suututa ketään ja on muutenkin erinomaisesti kasattu esitys, tuo Ruotsille voiton ja nostaa maan kaikkien aikojen viisuykköseksi Irlannin ohi.

Mutta Baselissa maa ei ole järissyt KAJ:n tahtiin. Yhtyeen esitykset ja muukin toiminta on ollut täyden kympin arvoista, mutta viisuyleisöä ei ole villitty.

Aplodit ovat olleet hillittyjä – onko sauna jo hiipumaan päin?

Erika Vikman on sen sijaan saanut viisukansan orgastiseen hurmokseen, jonka vertaista ei nähty vielä tammikuun UMK-finaalissa.

Baselissa MTV:n viisutoimittajamme ovat joutuneet melkoiseen myrskyyn. Yhdeltä yritettiin jopa ostaa Ich komme -paita päältä, niin paljon Erika Vikmania ja kaikkea häneen liittyvää viisukansa nyt haluaa.

Erika Vikman on täydellinen match viisumaailman kanssa – ja siksi ei isossa kuvassa olekaan väliä, voittaako hän ensi yönä koko kilpailua. Hyvin todennäköistä on, että KAJ:n etumatka riittää – tai äänten mennessä ristiin ohi tulee Ranska tai Itävalta tai vielä mustempi hevonen. CNN nostaa omaksi suosikikseen Albanian maagisen esityksen.

Jos KAJ ei voita, pettymys lienee Ruotsissa tai ainakin heidän lehdistössään tyrmistyttävää. Mutta minä kehotan kaikkia suomalaisia juhlimaan Erika Vikmania, oli tulos mitä tahansa.

Nyt kaiken siitä, kuinka valmis Vikman on valloittamaan sinut, viisut ja koko maailman, voi katsoa hänen silmistään, kun hän astelee mikrofoni kädessä kohti lavan kärkeä ja lataa sielunsa pohjalta.

Let go ja anna tapahtuu

Baby, anna ittes ja mukaan tuu

Tähdet sun silmis, ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

Me ansaitsemme Erika Vikmanin, joka on meille kaikille johtotähtenä siitä, kuinka jokainen voi olla häpeilemättä oma itsensä.

Siksi ensi yönä on aika mennä torille juhlimaan rohkeutta ja rakkautta, Euroviisujen kulmakiviä.

