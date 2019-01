Kommentti: Miksi vasta Oulu sai poliitikot yhteiseen neuvottelupöytään? Perussuomalaiset ovat aivan yhtä jälkiviisastelijoita kuin muutkin puolueet

Tänään julkaistu Helsingin Sanomien gallup on linjassa Ylen mittauksen kanssa. Oulun seksuaalirikosepäilyjen nousu valtakunnalliseksi aiheeksi on nostanut perussuomalaisten kannatuksen 9,7 prosenttiin ohi Vasemmistoliiton. Tämä oli odotettavissa, kirjoittaa Eeva Lehtimäki kommentissaan.

Mittauksen perusteella ei voi vielä arvioida, miten pysyvää nousu on, koska hallituksen tiistain kokous sekä kaikkien hallituspuolueiden yhteiset toimet eivät ole mukana kyselyssä.

Perussuomalaiset voivat oikeutetusti sanoa pitäneensä Oulun tapahtumien mahdollisuutta esillä ennen muita, samaan aikaan kun aihe on ollut vaikea, ellei lähes tabu muille puolueille.

Mutta on myös syytä muistuttaa, että Perussuomalaiset halla-aholaisineen hyväksyivät hallitusohjelman maahanmuuttolinjaukset, samoin ratkaisut, joilla syksyn 2015 isoa maahantulijoiden ja turvapaikanhakijoiden joukkoa lähdettiin hoitamaan.

Niinpä he ovat aivan yhtä jälkiviisastelijoita kuin muutkin puolueet.

Kunniakkaita ja vähemmän kunniakkaita motiiveja

Motiiveja on sekä kunniakkaita että vähemmän päivän valoa kestäviä. Jokainen voi tutkiskella itseään onko vain ja ainoastaan ratkomassa meitä kaikkia järkyttyneitä tapahtumia?

Oulun ja myös Helsingin alaikäisten seksuaalirikoksille on haettu syitä lähes kaikilta mahdollisilta kanteilta viime päivinä. On hyvä, että asiasta on puhuttu avoimesti.