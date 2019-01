Ivan Puopolon kolumni: Raiskaustilastot eivät kotouttamalla pienene

Helsingissä tapahtuneista raiskauksista epäiltynä 54 prosentissa on ulkomaalainen. Muualla maassa vastaava luku on 34 prosentti.

Lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat kasvaneet Helsingissä viime vuonna 70 prosenttia . Niissä ulkomaalaisten osuus epäillyistä on noin 20 prosenttia.

Kaikissa seksuaalirikoksissa ulkomaalaiset, erityisesti irakilaiset ja afganistanilaiset, ovat selvästi yliedustettuina. Yliedustus tarkoittaa, että heitä on tekijöinä poikkeuksellisen paljon siihen nähden, kuinka paljon heitä on maassa.

Ennaltaehkäisy ei toimi

Vasemmistosta muistutettiin, että suostumusperusteisuus on saatava lakiin. Sekö se ongelma todella on? Että jospa vain laissa lukisi, että suostumus on saatava, niin sitten varmasti raiskaaminen loppuu, niinkö?