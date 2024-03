Kommentti: Miksi perheitä uhkaillaan lasten viemisellä?

Joensuun tragediassa huomion arvoista monen muun asian lisäksi on se, että isäpuolta ei velvoitettu osallistumaan tehostetun perhetyön tapaamisiin. Laissa velvoitusta ei ole olemassa. Pitäisikö olla? Jotta voitaisiin varmistaa avun meneminen perille ja lievimmän riittävän toimenpiteen toteutuminen.

Ministeri vastasi, että kyllä lastensuojeluviranomaiset pystyvät kiireelliseen huostaanottoon (lienee tarkoittanut kiireellistä sijoitusta), vaikka vanhemmat eivät siihen suostuisikaan. Juuso sanoi, että lapsia on pystyttävä suojelemaan ja kiireellinen huostaanotto sen asian hoitaa.

Millaisen viestin ministeri lausunnollaan välittää ottamalla esiin viimesijaisimman keinon – kysyttäessä ensisijaisista keinoista? Varsinkin, kun koko soten kantava mahti-idea on se, että hoidetaan ensisijainen pääty kuntoon, jotta viimesijaisilta keinoilta vältyttäisiin.

Painotin Juusolle uudestaan, että tarkoitin avohuollon tukitoimia. Nehän ovat toimia, joiden vaikutuksesta huostaanotto saattaa jäädä tarpeettomaksi keinoksi. Avohuollon tarkoitus on ennaltaehkäistä sitä, että suurempaan hätään ei jouduta.

Juuso kertoi, että on hankalaa, että jos vanhemmat suhtautuvat avohuollon tukitoimiin negatiivisesti tai heillä on pelko siitä, että lastensuojelu vie lapset. Hän painotti, että avohuollon tukitoimilla on tarkoitus tukea perhettä ja pitäisi painottaa enemmän sitä, että lastensuojelu ei aina tarkoita sitä, että lapsi vietäisiin vanhemmilta pois.