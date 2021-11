Keskustan Saarikko väläyttää hallituksesta lähtöä: "En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta"

Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä pitämässä puheessaan, että "sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta".

– Valtiovarainministerinä vastuullani on ensi vuoden talousratkaisujen valmistelu. Se työ ensi kevään kehysriihtä varten on nyt aluillaan. Aion käydä tämän periaatteellisen keskustelun kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua. En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä.