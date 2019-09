Kommentti: Loirin suhde alkoholiin on äärimmäisen surullinen ja yleisön reaktio paljastaa loput

Meneillään on Loiri-elämäkerran julkistamistilaisuus. Ottamatta enempää kantaa Sanoman tapaan ottaa tai ostaa yksinoikeudet tilaisuuden kuvaamiseen, itse tilaisuus jätti oudon jälkimaun.

Elämäkerran kirjoittanut Jari Tervo muistuttaa tilaisuuden lopuksi, että Vesa-Matti Loiri viettää ensi vuoden alussa 75-vuotisjuhliaan. Hän kysyy Loirilta, miten me juhlimme.

Yleisö repeää hörötykseen. Taiteilija on juuri avautunut kirjassaan erittäin ongelmallisesta suhteestaan päihteisiin. Vuonna 2010 hänet löydettiin hotellin käytävältä tilasta, jossa hän ei pystynyt muodostamaan sanoja.

Kirjassa kerrotaan kuinka joulukiertueella 2012 Loiri oli niin sekaisin, että yleisöä poistui kesken keikan. Lehdessä Loiri valehteli syyksi diabeteksen, vaikka totuus oli viina. Sitä kaatui kurkusta kuulemma litra per päivä. Silloin ei naurattanut edes yleisöä.

Tervo muisti kertoa haastattelussa heti elämäkerran julkaisupäivänä, kuinka alkoholia kului kirjaa tehdessä niin Loirilla kuin hänellä itsellään. Kirjaa siis osin markkinoidaan alkoholin (ja naisseikkailujen) avulla. Se on mautonta, mutta myyvää ja sopii somasti suomalaiseen taiteilijamyyttiin.

Puhutaan hetki rahasta. Sain julkaista Itä-Suomen yliopistossa tehdyn alkoholia koskevan tutkimuksen. Alkoholin takia menetys bruttokansantuotteelle on liki 13 miljardia vuodessa , liki neljännes valtion vuosittaisesta budjetista.

Rahan lisäksi alkoholin liikakäyttö eriarvoistaa kansakuntaa ja aiheuttaa tragediaa. Lisää syrjäytettyjä emme tarvitse. Miesten alkoholin vuoksi ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrä on Suomessa yli seitsenkertainen Ruotsin lukuihin verrattuna ja naisillakin yli viisinkertainen.

Ainakin se kertoo siitä, että suomalaisten suhde alkoholiin on kipeä ja yhä tulehtunut. Aiheesta on vaiettu ja sitä on häpeilty. Keskustelua vältellään edelleen.