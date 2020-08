Mikko Alatalon elämäkerta on karu tarina levottomasta miehestä, joka yritti parantaa maailman, mutta hukkasi ihmisen

Arvion elämäkerrasta on kirjoittanut MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Kari Pyrhönen, joka on seurannut Alatalon uraa 1970-luvulta lähtien.

Elämäkerta antaa ymmärtää, että Alatalo ei paljon muita kuunnellut – hän on tehnyt, mitä on itse lystännyt. Hän ei ole aina kuunnellut edes itseään, koska järki ja muiden ihmisten huomioonottaminen ovat tulleet pahasti perässä, kun mieli ja mielihalut ovat menneet menojaan.

Avarakatseisen perheen onnenpoika

Alatalolla on läpi kirjan kiusallinen tapa selittää musiikilliset floppinsa ja sammakkolausuntonsa aina niin sanotusti kotiin. Ikään kuin hän olisi olosuhteiden, levybisneksen ja julkisuuden paineiden uhri. Tosiasiassa hän on aina aivan palavasti rakastanut julkisuutta ja musiikkibisnestä.

Julkisuuden ihanuus ja kurjuus

Suoraa puhetta suojakelmun takana

Suurelta osin kirja on karua luettavaa maanisesta ihmisestä, joka on ollut poissaoleva kotonaan ja vapaa tien päällä. Avointa tilitystä. Kyllä, mutta jotenkin koko eeposta peittää outo suojakelmu.

Kirjailija kirjoittaa asioita julki myötäeläen, puolustusasianajajana. Tämä on hyvin tyypillistä Suomessa, joka on kylä. Jari Tervo ylisti rakastavansa Vesa-Matti Loiria niin paljon, että kehitti tälle oman nimenkin. Minun Mattini.

Miksei kansa halua kuulla kurjuudestaan?

Eppu Normaalin Martti Syrjä kettuili jo 80-luvulla Alatalolle, “mitä helvetin järkeä on laulaa, että minä se olen tämmöinen tavallinen talonmiehen muija vaan”. Kirjassa todetaan, että Alataloa on moitittu kansan kosiskelusta.

Hienoa musiikkia ja hirveitä huteja

Moisten letkautusten äärellä on pakko muistuttaa: Alatalo on julkaissut järkyttävän hienon apokalyptisen laulun Iso joki tulvii vuonna 1981. Elämäkerrassaan hän kummallisella tavalla selittää, että laulu kertoo Lapin tekoaltaiden ja padottujen jokien tulvauhasta. Eihän kerro. Se kuvaa ihmisen ahneutta ja ilmastonmuutoksen seurauksia todella terävällä tavalla jo 40 vuotta sitten. Tällaisena lauluna Harri Rinne sitä tekstitti.

Pitää antaa anteeksi – myös itselleen

Mikko Alatalo täyttää ensi vuonna 70. Kirjan mukaan hänellä on tänään hyvät välit läheistensä kanssa. Alatalolla on neljä poikaa ja hän on myös isoisä. Lapset ja lapsenlapset kuvaavat Alataloa reiluksi isäksi ja isoisäksi. He hymyilevät muistoille, miten kummallista oli, kun naapurin isä oli iltaisin kotona.