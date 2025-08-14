Ilveksen kohutaklauksen sanktiosta päätös – tuomarin sanat ratkaisivat

Ilveksen Joona Vetelin HJK:ta vastaan saama kahden ottelun pelikielto kumotaan.

Veteli sai suoran punaisen kortin HJK-ottelussa 11. elokuuta. Ottelun jälkeen tilanteesta nousi kohu, koska monien mielestä punainen kortti ja siitä seurannut pelikielto tuomittiin Vetelille väärin perustein. Myös Palloliiton erotuomariasiantuntija Mattias Gestranius otti tilanteeseen kantaa myöntämällä, että punainen kortti oli tilanteessa liian raju tuomio.

Vetelin suoran punaisen kortin seuraus oli kahden ottelun pelikielto. Nyt Palloliitto on kumonnut kyseisen pelikiellon Ilveksen anomuksen ja sen toimittamien videotallenteiden perusteella.

Palloliiton tiedotteessa HJK–Ilves-ottelun tuomari Oliver Reitala myöntää tuominneensa Vetelin taklauksen väärin.

– Olen analysoinut tilanteen ja ratkaisuni on väärä. Näin taklauksen osuvan 10cm ylemmäs kuin mitä se oikeasti osuu. Kyseessä on piittaamaton taklaus, josta oikea rangaistus on keltainen kortti. Puollan Vetelin pelikiellon poistamista ja toivon, että asia saadaan pikaisesti käsiteltyä, jotta Ilves saisi hänet käyttöönsä seuraavaan otteluun, Reitala sanoo.

Palloliiton selvityksen tehnyt ryhmä toteaa, että ratkaisu pelikiellon poistamisesta perustuu tuomarin antamaan lausuntoon. Päätös oli yksimielinen.