Kommentti: Koiranruokaskandaalin virheet toistuivat taas ja kärsijöinä ovat lemmikkien omistajat

– Tänään (tiistaina) iltapäivällä eläinlääkärikunnassa levisikin sitten tieto mahdollisesta myrkytyksestä. Vastaavia tapauksia on esiintynyt ryvästyneesti ja on varsin mahdollista että meillä on taas sylissä uusi myrkytyssarja, kirjoittivat eläinlääkärit Suvi ja Teppo Heinola Facebookissa.