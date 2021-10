Kommentti: Kirjamessut eivät ole merkittävä kulttuuritapahtuma, vaan tylsää väkisinshoppailua

Jokaisella vierailullani kirjamessut on vaikuttanut tapahtumalta, jossa haahuillaan Messukeskuksen käytävillä, jotka onnistuvat tuntumaan samanaikaisesti kolkoilta ja ahtailta, väkisinshoppailemassa vuoden kirjatapaukset. Näin siis messuvieraan näkökulmasta: kirjallisuusmaailman sisäisille tekijöille messut ovat toki tärkeät ja kuulemma jopa hauskat.

Kirjamessujen yhteydessä järjestetään tänä vuonna "viinin ja ruoan ystävien" Viinikylä -tapahtuma ja aiempina vuosina Messukeskuksessa on nautittu kirjamessujen aikaan myös Ruoka ja viini -messuista. Kokemusteni mukaan moni messuvieras käykin hakemassa osteluun vielä pontta viinikylän puolelta.

Ensinnäkin, kirjallisuuskeskustelu on hankala laji ja lähtökohta messuille. Mitä kaunokirjallisuuteen tulee, jo 1900-luvun puolivälin tienoilla kirjallisuuskeskustelu on kääntynyt tekijäkeskeisyydestä tekstiin itseensä, tekstistä luettavissa oleviin tulkintoihin.

Nykyään tekijöille ja kontekstille, joissa teokset on kirjoitettu, annetaan jälleen suurempi merkitys – intersektionaalisuuden myötä sillä on jälleen väliä, kuka kirjoittaa ja kuka sanoo ja mitä – verrattuna esimerkiksi 1960-lukuun, kun Roland Barthes kirjoitti kuuluisan esseensä tekijän kuolemasta.

Siitä huolimatta taiteen perusluonne on kommunikatiivinen ja lukija tuo teokseen aina omat merkityksensä.

Pyrkimys on jalo, sivistynyttä yhteiskunnallista keskustelua ja kulttuurikeskustelua kun ei käydä nyky-Suomessa liikaa, ja kyllä tavoite kirjamessuilla toteutuukin. Mutta tästä päästään messujen toiseen ja keskeisimpään ongelmaan: kiinnostavat keskustelunavaukset jäävät messujen runsauden ja sekavuuden jalkoihin.

Ollakseen "merkittävä kulttuurifoorumi", messujen anti ainakin valtakunnalliselle kulttuurikeskustelulle on ollut ohuehko.

Siitä, että vain nämä ovat jääneet mieleeni, voi toki syyttää joko karkeaa muistiani tai mediaa, kun tällainen ylittää uutiskynnyksen ennemmin kuin sofistikoitunut kulttuuridebatti. Kuitenkin: kirjamessuilta tehdään vuosittain monia kattavia juttuja useisiin tiedotusvälineisiin. Onko vain median vika, että lopputulos on usein kädenlämpöinen täällä oltiin -puffi?

Kritiikki voi toki olla tarpeettoman ankaraa. On hienoa, että suomalaiset lukevat, ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta ja ostavat kirjoja, eihän niitä muuten kustannettaisi.

Tänä vuonna messuilla järjestettävissä lukupiirikeskusteluissa on ajatusta. Myös siinä, miten tapahtuma kokoaa tai ainakin pyrkii kokoamaan ihmiset yhteen kirjallisuuden äärelle, on tiettyä sympaattisuutta, jonka vuoksi kukaan ei ehkä kehtaakaan myöntää, että messuilla on tylsää.