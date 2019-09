Suosikkikirjailija Ilkka Remes harvinaisessa haastattelussa MTV Uutisille: Valtiollinen toimija on yrittänyt vaikuttaa teoksiini

Remes on ollut vuosikausia yksi Suomen suosituimmista kirjailijoista. Kirjat ovat nousseet ilmestyttyään välittömästi myyntilistojen kärkeen, mutta itse kirjailijasta tiedetään julkisuudessa erittäin vähän.

Pitkän uran aikana Remes on antanut vain yhden televisiohaastattelun, yli 20 vuotta sitten. Kirjailijasta kertovissa jutuissakin käytetään samoja, jo useita kertoja aiemmin nähtyjä kuvia.

Remeksen teoksien yksi perusaihe on ollut Venäjä, ja usein Venäjän kohdistamat toimet joko Suomeen tai muihin maihin. Uusimmassa kirjassaan, Kremlin nyrkki (WSOY), Suomeen on kohdistunut lennokein ja ohjuksin tapahtuva isku.

Minkälaisia työskentelymetodeja sinulla on: mistä ammennat aiheita, yksityiskohtia tai tapahtumakuvauksia?

Keskeisin ammennuksen lähde on kuitenkin mielikuvitus. Pyrin realistiseen kerrontaan, joten keksittyäni tarinan ytimen keskustelen aihepiirin tuntevien ihmisten kanssa kuullakseni näkökulmia, joita perinteisistä lähteistä ei löydä.

Myöhemmin, kun tapahtumat kohtaustasolla ovat konkreettisesti selvillä, kyselen asioita ihmisiltä, jotka ammattinsa tai muun tietämyksensä takia osaavat kertoa vaikkapa mitä on huomioitava, jos joutuu laskeutumaan mereen helikopterilla moottori sammuneena.

Pyrin käymään tapahtumapaikoilla aina kun se on mahdollista. Näin saan myös tekosyitä vierailla kiinnostavissa paikoissa.

Minkälaisia arkisia työskentelytapoja sinulla on ja mistä niin sanottu työviikko koostuu?

Taustamateriaalin kerääminen on kiinnostavaa, joten varsinaiseen tarinan tekemiseen täytyy usein käyttää itsekuria.

On aivan olennaista olla säästelemättä käänteitä, yllätyksiä, jännitystä ja dramatiikkaa, ja kytkeä ne todellisesta elämästä tuttuihin tapahtumiin. Mielikuvitus on onneksi ehtymätön luonnonvara.

Digitalisaatio on ihmiskunnan historian suurimpia edistysaskeleita. Se tuo valtavia etuja ja loputtomasti uusia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia ja massiivisten ongelmien riskejä.

On myös suuri ero, tarkastellaanko digitalisaation mahdollisuuksia demokraattisessa vai totalitaarisessa yhteiskunnassa.

Tässä on paradoksi: Venäjän demokratiakehitys olisi suotavaa, mutta samalla se luo Suomelle uhkia.

Monet asiantuntijat puhuvat nykyisin asioista niiden oikeilla nimillä. Poliitikkojen on sinänsä ymmärrettävästi valittava sanansa eri tavalla. Jos itse olisin tasavallan presidentti, en voisi käyttää samanlaista retoriikkaa kuin tarinankertojana.

Vuonna 2017 entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja viittasi sinuun Facebook-kirjoituksessaan, kun hän kommentoi turvallisuuskomitean asiantuntijaryhmän mietintöä. Hän on aikaisemminkin kritisoinut sinua Venäjän demonisoimisesta. Koetko kirjailijana, että poliittinen taho on yrittänyt vaikuttaa sinuun?

On tietysti erikoista, että niinkin yllätyksellinen ja arvaamaton henkilö on Yhdysvaltojen kokoisen valtion päämies. Nuo piirteet eivät ole erityisen kaivattuja ulkopolitiikassa. Mutta on silti parempi, että ulkopolitiikan jatkeena käytetään kauppasotia kuin sotia, kuten itänaapurissamme.