Kirja-arvio: Miltä televisio tuntuu?

Televisiosta kiinnostuneet 13 esseistiä kirjoittaa "televisiosta ja tunteista" ja hyvin kirjoittavatkin. Monelle tämän kirjan kirjoittajalle televisiosarjat tuntuvat olevan klassisia tunteiden tulkkeja ja ihmiselämän peilejä. Kritiikkiä teksteissä on paljon mutta niin on myös intohimoa.

Kirjan alkupuolella käsitellään laajasti tositelevisiota, tuota nykytelevision muotiformaattia. Carmen Baltzar kirjoittaa "roskareality" Love Islandista, joka kuitenkin koukuttaa häntä niin paljon, että "minua kiinnostaa kaikki mitä saarella tapahtuu ja ei tapahdu, eikä missään meta-mielessä". Niinpä, roska on yksi television vetovoimatekijä.

Seksiä vähemmän, nolaamista enemmän

Marianne Savallampi käsittelee tositelevision nousua eksploitaation näkökulmata. Tämä tarkoittaa, että ohjelmassa esimerkiksi erotiikka, seksi tai muu vastaava asia on suuremmassa roolissa kuin itse tarina.

Savallampi lähtee huomiosta, jonka mukaan erotiikka on lähes kadonnut televisiosta, koska internet on tuonut pornon kaikkien katsottavaksi. Myös väkivaltaviihde on kadonnut muun muassa pelimaailmaan.