Kirja-arvio: Matti Klingen päiväkirjasarja täydentyy 20. osallaan – Reunahuomatuksia Suomi100-juhlavuodesta

Toden totta, Klinge ainakin muistuttaa itsestään säännöllisin väliajoin. Julkisten päiväkirjojen lisäksi häneltä on ilmestynyt viime vuosina myös muistelmasarjan osia, viimeisimpänä tänä syksynä julkaistu Euroopan murros, Kross ja Proust (Siltala 2018). Aktiivinen Klinge on edelleen myös historiakäsityksiä oivaltavasti huomioivissa lehtikirjoituksissaan.

C'en est fait – Niin siinä kävi!

Niin siinä kävi (Siltala 2018) on mittavaksi paisuneen päiväkirjasarjan 20. osa, joka kattaa päiväkirjamerkinnät vuosilta 2017-2018. Sarjan ensimmäinen osa Fin de Siècle ilmestyi vuonna 1999 ja sen jälkeen kirjoja on julkaistu joka syksy. Klingen päiväkirjasarja on poikkeuksellinen laajuudessaan. Suomessa päiväkirjaperinnettä ovat pitäneet yllä esimerkiksi Klingen opiskelutoveri Pentti Saarikoski, jonka päiväkirjoja julkaistiin tosin vasta tekijän kuoleman jälkeen.