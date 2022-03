Eeva Lehtimäen kommentti: Kultuuriministeriöstä tuli keskustan farmiseura

Vain pieni ydinryhmä tiesi Saarikon esityksestä, että tulossa on kierrätys, ei vain politiikan jättävän Jari Lepän seuraajan valinta maa- ja metsätalousministeriksi.

Kauhavan terrieri

Maatalouskriisin lisäksi edessä on ryskyä sekä ympäristöministeriön Emma Karin (vihr.) että Brysselin kanssa.

Pystyykö Kurvinen vastamaan maatalousyrittäjien ahdinkoon?

Maatalouden tilanne on ollut katastrofaalinen jo ennen Ukrainan sotaa. Kotimainen ruoka, huoltovarmuus ja kallistuvat polttoaineet ovat nousseet vielä suuremmaksi huoleksi Venäjän aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Kurvinen on nyt heitetty kaukaloon.

Se on puolueelle ja Kurviselle itselleen suuri mahdollisuus, mutta myös valtava riski.

Eduskuntavaalit ovat jo ensi keväänä. On päivän selvää, että maatalousyrittäjien ääniä lähtevät saalistamaan sekä kokoomus että jo muutenkin keskustan kanssa maakunnissa taistelevat perussuomalaiset.

Pettymyksestä on virinnyt usea vaalivoitto Suomessa.

Oppositiosta on helpompi luvata bensaveron alennuksia ja ratkaisua ruokakriisiin.

Keskustassa on myös aina osattu katsomoon lähtö vikkelästi, jos Helsingin meininki ei miellytä ennen vaaleja.

Keskustan mahdollisuus on se, että hallituksessa ja yhteiskunnassa on nyt laaja yhteisymmärrys kotimaisen ruuan arvolle sodan keskellä. Myötätunnon lisäksi hallitus on valmis laittamaan alan tukemiseen merkittäviä määriä rahaa.