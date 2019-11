Kommentti: Kelan pääjohtajan valinta kiristää SDP:n ja keskustan välejä – maksun aika tulee vielä

Kuvitteellisessa juhlajulkisuudessa poliitikot puhuvat vuodesta toiseen kauniisti, että poliittisten virkanimitysten ja lehmänkauppojen aika on ohi. Mutta tiikerin on vaikea päästä raidoistaan, varsinkin kun kyse on henkilövalinnoista. Poliittista vääntöä ja kulissipeliä on käyty tänä syksynä sekä itsenäisyyden juhlarahaston Sitran että Kelan ympärillä, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.