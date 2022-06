Kommentti: Kätketty supertähti – Mikko Rantanen hallitsee NHL:n finaaleja, mutta miksi suomalaishärkä ei nouse ilmiöksi?

Todetaan aluksi, että Rantanen on pelannut finaalisarjassa tasolla, jota häneltä vaaditaan. Hän tienaa parhaiten palkattuna suomalaispelaajana 9,8 miljoonaa euroa kaudessa. Se on koko sarjan mittapuullakin kirjaimellisesti kovaa valuuttaa. GM Joe Sakic on asettanut hänelle odotusarvon, ja Rantanen on vastannut siihen kauden tärkeimmällä hetkellä.