Toronto Maple Leafs hävisi Columbus Blue Jacketsille maalein 3–6 yön ainoassa NHL-ottelussa.
Toronton suomalaishyökkääjän Matias Maccellin plus-miinuslukema oli tyly –3. Aiemmissa peleissään tehot 2+2 tehnyt Maccelli pelasi Columbusta vastaan reilut 12 minuuttia, jääden ilman tehopisteitä.
Tavares saavutti komean merkkipaalun
Toronto Maple Leafsin kanadalaishyökkääjä John Tavares teki ottelussa NHL-uransa 500. runkosarjamaalin.
Hän on NHL:n verkkosivujen mukaan historian 49:s pelaaja, joka on pystynyt tähän. Suomalaisista joukkoon kuuluvat Teemu Selänne (684) ja Jari Kurri (601).