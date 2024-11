Oulun Kärpät ui tällä hetkellä syvissä vesissä SM-liigassa. Kärpät on kuuden ottelun mittaisessa tappioputkessa ja se on ottanut vain yhden voiton edellisistä yhdeksästä kamppailustaan. MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen perkaa kommentissaan sitä, meinaako Kärpät vaihtaa valmentajaa alakulonsa keskellä.

Kun katselee tällä hetkellä Kärppien tekemistä, mieleen juolahtaa ajatus siitä, että tekikö media virheen oululaisjoukkueen kohdalla. Kun uusi kausi lähti liikkeelle, Kärpät nostettiin isojen mestarisuosikkien joukkoon.

Taustalla oli se, että Kärpät teki keväällä ja kesällä isoja hyökkääjähankintoja, kun se värväsi riveihinsä muun muassa Jukureiden tähtisentterin Michal Kovarcikin, KooKoossa kovaa jälkeä nakuttaneen Ben Tardifin, JYPissä maaleja paukuttaneen Reid Gardinerin ja AHL:ää tahkonneen Austin Rueschhoffin. Näiden lisäksi Kärpät onnistui tekemään jatkosopimuksen Liigan viime kauden maalikuninkaan Teemu Turusen kanssa.

Sen lisäksi pohjalla oli se, että Kärpät otti viime keväänä pronssia, kun se käänsi suuntaansa kauden keskellä tulleiden valmentajapotkujen jäljiltä. Siihen päälle tehdyt hankinnat ajoivat uskomusta siihen suuntaan, että ehkä Kärpät voisi haastaa jopa Tapparan SM-liigan kärkitaistelussa.

Toisin on käynyt.

Pessimistisyys ja vakaa harkinta voittivat tämän erän. Kärppien kohdalla isoin kysymys liittyi siihen, että millainen valmentaja Ville Mäntymaa aidosti on. Hän kun oli kevätkaudella niin sanottu muutosvalmentaja, kun hän peri joulukuussa Lauri Marjamäen paikan Kärppien luotsina.

Kärpät takoi runkosarjan loppuvaiheilla kovaa jälkeä. Kun jälkikäteen asiaa tarkistelee, Kärppien menestys rakentui vahvasti myös apuvalmentajaksi palkatun Mikko Mannerin kautta.

Kärppien peliin tuli raikkautta, mutta siinä oli myös rakennetta taustalla. Teemu Turunen ja Ville Koivunen kantoivat laivaa omalla yksilöosaamisellaan.

Nyt Kärppien punainen lanka on ollut aivan kadoksissa. On käsittämätöntä, että vielä 27 pelatun ottelun jälkeen on mahdotonta sanoa, että millaista jääkiekkoa Ville Mäntymaa haluaa joukkueensa pelaavan. Kärpät kun on muovannut pelitapaansa useaan eri otteeseen syyskauden aikana.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Tuttu näky Kärppien otteluista: kiekkoa lapataan oululaisjoukkueen nuottaan.

***

Kärpät on tällä hetkellä pelokas ja henkisesti erittäin epävakaa joukkue. Turhautuminen on jatkuvasti tekemisessä läsnä.

Kärpät horjuu jokaisesta pienestäkin takaiskusta. Sille tehdään helppoja maaleja ja se menettää jatkuvalla syötöllä johtoasemiaan pelistä toiseen.

Niin kävi viime lauantaina HPK:ta vastaan, niin kävi keskiviikkona KooKoota vastaan ja niin kävi perjantaina JYPiä vastaan. Toisteisuus kertoo vain siitä, miten sekaisin koko nippu on tällä hetkellä.

Niin ironiselta kuin se kuulostaa, Kärppien yksi isoin ongelma on se, että se on liian iso. Tällä viittaus kohdistuu siihen, että Kärpistä on kasvanut valtava yrityskoneisto, jonka vuosittainen liikevaihtolukema on kivunnut jo yli 30 miljoonaan.

Kärppien koko tekemisen fokus on kääntynyt liikaa eurojen suuntaan ja kaikista olennaisin, eli urheilu, on jäänyt aivan paitsioon.

Kärpissä arjen laatu on heikoilla kantimilla. Organisaation sisäinen vaatimustaso on pelkkää sananhälinää, eikä se näy millään tavalla itse tekemisessä. Tästä oivia esimerkkejä on nähty oululaisjoukkueen nykyisen tappioputken aikana, kun Kärpät on kompastellut SaiPan ja Kiekko-Espoon kaltaisia joukkueita vastaan.

Eli se on hävinnyt seuroille, joissa vaatimustaso on pidetty korkealla ja joissa kaikilla pelaajilla on jatkuvasti työrukkaset kädessään. Ja oho! Tulosta tulee.

Ei kai!

Kärpät taas on samaan aikaan hämmentävän välinpitämätön ja kuin pappakerholainen vikkelien nuorukaisten keskuudessa. Kärpät on hidas päästään ja jaloistaan.

Se vanhan ajan nopea, kurinalainen ja päämäärätietoinen Kärpät on vain muisto menneestä. Se oli ”entinen identiteetti”. Nyt Kärpillä ei ole identiteettiä.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

***

Kärppien urheilujohtaja Mikko Myllykoski kommentoi vastikään varsin suorasanaisesti pohjoisen pikkupetojen tilannetta Ylen radiohaastattelussa.

– Teemme nyt joukkueen sisällä kaikki mahdolliset myllerrykset. Pyrimme löytämään oikeat kokoonpanot ja oikeat pelaajat. Tuomme sinne ehkä jotain lisää ja kenties joudumme myös luopumaan jostain. Toivottavasti nämä johtavat siihen, että pärjäämme. Mutta jos nämäkään toimet eivät riitä, niin kaikki tietävät, Mäntymaa tietää ja vanha mummokin tietää, että kyllä se koutsi sitten loppupeleissä lähtee, Myllykoski vaahtosi.

Toimituksen eli MTV Urheilun tietojen mukaan Kärpissä on käyty sisäisiä keskusteluja siitä, pitäisikö sen vaihtaa valmentajaa. Asialle on kuitenkin annettu aikaa, koska Kärpissä on tiedostettu se, että sen nykyisten ongelmien juuret ovat paljon syvemmällä kuin vain yhden syksyn tapahtumissa.

Kärpät on halunnut odotella muun muassa sitä, että sen tähtihyökkääjä Teemu Turunen palaa kaukaloihin loukkaantumisensa jäljiltä.

Samaan aikaan Oulusta on myös kuulunut viestejä siitä, että Kärpät on valmis tekemään nopeita ratkaisuja, mikäli sen kurssi ei meinaa kääntyä. Tätä ajatellen viikonlopun JYP- ja Ässät-ottelut olivat ja ovat kriittisen tarkistelun kohteena.

Kärpät hävisi perjantaina JYPille Jyväskylässä, vaikka se siirtyi ottelun kolmannessa erässä 4–3-johtoon. Kärppien kantti ei pitänyt ja JYP nousi loppuhetkillä 6–4-voittoon.

Mikäli Kärpät häviää tänään lauantaina Ässille, ollaan hyvin lähellä sitä pistettä, että oululaisjoukkueen päävalmentajan nimi vaihtuu.

Jos näin käy, on hyvin mielenkiintoista nähdä, että kuinka isoja muutoksia Kärpät lähtee tekemään. Fakta on kuitenkin se, että Kärppien urheilullinen suunta on kadoksissa ja koko seura tarvitsee ison ryhtiliikkeen.

Oulusta tulleiden viestien perusteella tämä myös tiedostetaan seuran sisällä. Siksi ei yllättäisi, mikäli Kärpät hakisi uuden valmentajan niin sanotusti boxin ulkopuolelta.

Pitää muistaa, että Kärppien hallituksen uusi puheenjohtaja ja seuran entinen toimitusjohtaja Juha Junno teki tällaisen liikkeen keväällä 2013, kun hän palkkasi Lauri Marjamäen oululaisjoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Marjamäki tuli tuolloin ulkopuolelta ja laittoi Kärppien urheilutekemisen ojennukseen.

Tähän kykeneviä nimiä on vapaana markkinoilla. Saako Kärpät houkuteltua esimerkiksi Petri Matikaisen tai Toni Söderholmin Ouluun, on eri asia. Varsinkin kun he saavat vielä palkkaa entisiltä seuroiltaan.

Kärpillä on kuitenkin yksi etu puolellaan. Vaikka samaan aikaan sen suuruus on tällä hetkellä yksi iso ongelma, suuruus tarkoittaa myös isoja resursseja.

Jos isoja resursseja osaa käyttää oikein, syntyy herkästi jotain toimivaa.