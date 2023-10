Kommentti: Ei, Kärppien ei tule antaa Lauri Marjamäelle potkuja

Vaikka Kärpät on vasta sarjataulukossa kymmenentenä ja vaikka sen alkukausi on ollut takkuja täynnä, Lauri Marjamäen potkut eivät ole nyt paikallaan. Päinvastoin. Kärppien on keskityttävä olennaiseen, eli siihen, että se jatkaa nyt löydetyllä tiellä ja että Marjamäki saa riittäviä palasia käyttöönsä, kirjoittaa MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen.