Kommentti: Kärpät teki oikean kriisiliikkeen – kuviota vaivaa kiperä ongelma

SM-liigan kriisiseura Oulun Kärpät teki maanantaina valmentajavaihdoksen, kun se antoi potkut Ville Mäntymaalle. Kärpät värväsi Petri Matikaisen seuran loppukauden luotsiksi. Liike oli odotettu, mutta koko kuvioon liittyy yksi kiperä ongelma, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.

Se, että Kärpät vaihtaa valmentajaa, ei ole mikään yllätys, kun katsoi oululaisjoukkueen viime aikojen suorituksia. Kärpät ajautui paniikkiin, mihin seuran hallituksen oli pakko reagoida.

Jos ennen kauden alkua olisi sanonut, että Kärpät on maaliskuun alkuvaiheilla sarjassa sijalla 14, olisi väitteen esittäjää voinut pitää vähintäänkin puolihulluna veikkona.

Siis sama Kärpät, joka hankki SM-liigan maalipörssin voittajan Reid Gardinerin, Jukureiden tähden Michal Kovarcikin ja teki jatkosopimuksen Liigan tuoreen maalikuninkaan Teemu Turusen kanssa?

Kärpät on paininut erinäköisten ongelmien keskellä koko kauden ajan. Kaikista suurimmat kynnyskysymykset ovat liittyneet puolustuspelaamiseen ja maalivahtiongelmiin, mitkä ovat heijastuneet valotaululle. Kärpille on tehty valtava määrä maaleja, mikä on heilauttanut vaakakuppia väärään suuntaan.

Ongelmia on yritetty ratkoa muun muassa pelaajahankintojen avulla, mutta suunta ei ole kääntynyt.

Jos jälkikäteen alkaa viisastelemaan, Kärppien olisi pitänyt vaihtaa valmentajaa jo aika päiviä sitten. Se, että Ville Mäntymaa ei ollut tehtäviensä tasalla, tuli ilmi syksyn varhaisissa vaiheissa.

Kärpät pelasi Mäntymaan aikana uskomattoman sekavaa ja ailahteluherkkää jääkiekkoa, jossa punainen lanka oli pahasti kadoksissa. Kärppien valmennus muokkasi pelitapaa kerta toisensa jälkeen, eikä yhtenäistä linjaa löytynyt missään vaiheessa.

Nuo kaikki luetellut ongelmat ovat rappeuttaneet joukkueen henkistä tilaa.

Se, että julkisuuteen jaetaan kommentteja siitä, miten ”ilmapiiri on ollut kunnossa”, ei kerro koko totuutta. Totuus näkyy jäljessä, eli itse pelissä.

Kärpät koki viikonloppuna kaksi karvasta tappiota, kun se hävisi perjantaina Raumalla Lukolle ja lauantaina Porissa Ässille. Perjantaina Lukon ja Kärppien ottelu oli tasan vielä viimeiselle minuutille lähdettäessä. Lauantaina Ässien ja Kärppien peli oli tasan kolmanteen erään lähdettäessä.

Kuinka kävikään? Raumalla tärähti loppuhetkien takaisku ja Porissa kolmannen erän alussa koko palapeli levisi käsiin. Eikä noihin pystytty reagoimaan.

Kärppien kannalta kaikista huolestuttavin merkki oli se, miten alistuneelta koko joukkue näytti Porin kolmannen erän alun takaiskujen jälkeen. Ikään kuin maassa maannutta olisi lyöty vielä useamman kerran palleaan.

Tuon myötä oli selvää, että Kärppien oli pakko puuttua tilanteeseen. Se Kärpät, mikä romahti Porin illassa, ei voittaisi edes Jukureita neljää kertaa keväällä.

Petri Matikainen on Kärppien tilanteeseen juuri oikea lääke.

Matikainen on ennen kaikkea henkisen valmennuksen nero. Jokainen, joka on seurannut kotimaista jääkiekkoa yli kymmenen vuoden ajan, muistaa ne hetket, kun Matikainen kantoi moottorisahan HIFK:n pukuhuoneeseen. Se oli jo siihen aikaan meemikamaa se.

Kärpät tarvitsee nykykurimuksensa keskelle tahon, joka pystyy yhdistämään ja kokoamaan voimat yhteen. Se tarvitsee tahon, joka pystyy pumppaamaan yksilöitä ja saa heistä parasta irti.

Matikaisen palkkauksen suurin ongelma ei liity Matikaiseen itseensä millään tavalla, vaan siihen, miten myöhään liike tehtiin. Hän ei ehdi nyt vaikuttaa pelilliseen sisältöön käytännössä millään tavalla, vaan täysi keskittyminen kohdistuu henkiselle puolelle.

Matikainen ehtii aiheuttaa Kärpissä heräämisliikkeen. Mutta riittääkö se?

Kärppien kannalta pudotuspelien ulkopuolelle jääminen olisi katastrofi, mutta nykyhetkellä sitä uhkaa vielä rajumpi skenaario. Eli playouteihin päätyminen.

Matikaisen Oulun pyrähdystä voi pitää onnistuneena jo silloin, jos Kärpät välttää viimeisimpänä mainitun skenaarion. Jos Matikainen pystyy siivittämään Kärpät pudotuspeleihin, on hän tehnyt vanhalle ystävälleen Juha Junnolle uskomattoman palveluksen.

Helppo tehtävä ei missään nimessä ole, kun joukkue on umpisolmussa. Yksi asia on kuitenkin varmaa.

SM-liiga on kaivannut Petri Matikaisen uskomattoman hienoa persoonaa niiden vuosien aikana, kun hän on valmentanut ulkomailla. Matikainen on väriläiskä, vahvan puheen mies, mitä Liigan ympärillä pyörivä bisnes kaipaa.

Siksi on hienoa, että hän palaa nyt kehiin – hurjien panosten keskelle. Matikaisen Kärpät on uusi säe jo muutenkin äärimmäisen mielenkiintoisen liigakevään keskelle.