Kommentti: Kärppien katastrofiuhkaa värittää outo piirre – missä olet, Juha Junno?

Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärppiä uhkaa jopa playout-sarjaan päätyminen. Silti, yhtä avaintekijää ei näy mailla eikä halmeilla. Syksyllä Kärppien johtoon palannut Juha Junno on viettänyt totaalista hiljaiseloa oululaisjoukkueen katastrofaalisen kauden keskellä. Se ei kerro hyvää viestiä seurasta, kirjottaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.

Jos miettii Oulun Kärppiä, koko seura kulminoituu vahvasti yhteen mieheen – Juha Junnoon. Hän oli valtavassa roolissa, kun Kärpät ponnisti 2000-luvun alkuvaiheilla ykkösdivisioonasta Liigaan ja sen huipulle. Kärpistä tuli valtava voima Suomen kiekkokartalla ja siitä iso kunnia lähtee seuran silloisen voimamiehen eli Junnon suuntaan.

Junnon toimitusjohtajavuosien aikana Kärppien omat kasvatit nousivat jatkuvasti valokeilaan. Heille tulitukea antoivat huippuluokan tshekit ja muut ulkomaalaisvahvistukset. Kaukalon ulkopuolella Junno keräsi tuhansia yrityksiä yhden sateenvarjon alle ja hän liikutti ihmisiä Utsjoelta asti Oulun Raksilan kotipeleihin. Hän teki seurasta paljon suuremman, mitä se pelkän paikkakunnan perusteella olisi pitänyt olla.

Hohtovuosinaan Kärpät oli yli puolen Suomen seura. Junnon kädenjälki näkyy yhä seuran talouspuolella. Kärpät on nykypäivänä monen kymmenen miljoonan yritysimperiumi. Talous kukoistaa, mutta millä hinnalla se on tullut?

Niin. Isoa kuvaa tarkastellessa ei voi kuin todeta sen, että Kärpät on harhautunut oleellisesta. Sen urheilupuoli on ollut jo vuosien ajan heitteellä, kun kaikista suurin fokus on kohdistunut aivan muualle.

Kärpät oli vielä 2000-luvulla urheilullinen käsite. Sillä oli vahva identiteetti, josta pidettiin huolta aikansa huippuvalmentajien toimesta. Nyt Kärppien identiteetti on täysin hukassa ja päävalmentajat ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin.

Kun Kärppien pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Junno palasi syksyllä oululaisseuran johtotehtäviin (valittiin Kärppien hallituksen puheenjohtajaksi), odotusarvo oli se, että Junno ottaisi seuran otteeseensa. Hän tiedosti, että Kärppien urheilupuolella on tehty virheitä, ja että pohjoisen pikkupedot ovat menettäneet kilpailuetunsa muihin nähden.

Nyt oleellinen kysymys on se, että missä Junno oikein luuraa?



Junno (kuvassa etualalla, vasemmalla) on viettänyt hiljaiseloa Kärppien vaikeuksien keskellä.Antti J. Leinonen / All Over Press

Junno ei ole antanut yhdellekään medialle haastatteluja sen jälkeen, kun hänet nimitettiin Kärppien hallituksen puheenjohtajaksi. Junno kommentoi syksyllä uutta pestiään, minkä jälkeen hän on vaiennut.

Hän on toki tehnyt taustalla samoja liikkeitä, joita hän toteutti jo toimitusjohtajavuosiensa aikana. Sponsoreita on viety ympäri Eurooppaa ja heille on vakuuteltu sitä, että ”kurssi korjaantuu kyllä”.

Junno on viettänyt julkista hiljaiseloa siksi, koska hän ei halua astua Kärppien operatiivisen johdon varpaille. Kärpissä Mikko Myllykoski (UTJ) on vastannut urheilupuolesta ja häntä on käytetty linkkinä lehdistön suuntaan.

Junnon hiljaiselon ongelmallinen ja outo puoli on se, että Kärpät on tällä hetkellä historiallisen pahassa kuopassa. Sinä aikana, kun SM-liigassa on jaettu kolme pistettä voitosta, Kärpät ei ole koskaan jäänyt alle 90 pisteeseen runkosarjan aikana. Nyt näin uhkaa käydä.

Eikä tuokaan ole mitään sijoituksellisten skenaarioiden keskellä. Kärpät uhkaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle, minkä lisäksi ei ole kaukana se, että oululaisjoukkue tipahtaa jopa playout-paikkojen puolelle, eli sijalle 15.

Tämän myötä olisi enemmän kuin toivottavaa, että mr. Kärppä, eli Junno, astuisi hallituksen puheenjohtajana kertomaan, että missä seura nimeltä Kärpät oikein menee.

Ei astu. Yritetty on.

Ei siitäkään huolimatta, vaikka Junno on se taho, joka vastaa Kärppien valmentajaratkaisuista. Kärpissä valmentajapäätökset tulevat urheilutoimenjohtajan sijaan hallituksen puolelta. Nyt sekä Junnon että hallituksen toimia täytyy kyseenalaistaa.

Tämä siksi, koska Kärppien tekemisestä on puuttunut koko kauden ajan punainen lanka.

Ongelmat tulivat esiin jo syksyllä, joihin Kärpät päätti reagoida omalla tavallaan. ”Ensin vaihdetaan pelaajia”, seuran urheilutoimenjohtaja Myllykoski totesi syksyn vaikeuksien kohdalla.

Ville Pokan, Marcus Björkin ja Dominik Masinin avulla pyrittiin puuttumaan joukkueen puolustuspään ongelmiin. Ulos lähtivät hazardimainen Victor Berglund, pahaksi pettymykseksi jäänyt Martin Jandus ja ongelmiin ajautunut Miika Koivisto.

Auttoiko? Ei.

Kärpät on ollut koko kauden ajan hengetön ja epäyhtenäinen nippu, joka on porskuttanut eteenpäin pelkkien yksilöiden avulla. Michal Kovarcik, Reid Gardiner ja Ben Tardif ovat takoneet tulosta, mutta samaan aikaan Kärpille on tykitetty koko sarjassa kolmanneksi eniten maaleja (taakse jäävät vain sarjajumbo Jukurit ja tiistaina tilaston piikkipaikalle noussut JYP).

Kärpät ylsi viime keväänä pronssille asti, kun se vaihtoi valmentajaa kesken kauden. Lauri Marjamäki sai väistyä, kun Ville Mäntymaasta tehtiin joukkueen uusi luotsi. Hän ei ollut kuitenkaan kaikista suurin tekijä siinä, miten Kärpät sai laivansa oikealle reitille.

Kärppien keväässä kaikista oleellisen tekijä oli Mikko Manner, joka palasi seuraan ”Mäntymaan avustajaksi”, apuvalmentajaksi. Manner palautti Kärppiin tekemisen kulttuurin. Ilmapiiri muuttui työteliääksi ja rennoksi. Kärpät sai parasta irti Teemu Turusen ja Ville Koivusen kaltaisista hahmoista, jotka veivät onnistumisillaan joukkuetta päättäväisesti eteenpäin.

Nyt Kärpillä ei ole ollut Mannerin kaltaista räiskyvää persoonaa, joka keventäisi tunnelmaa sutjakkailla heitoillaan ja pohjanmaan poppamies -asenteellaan. Ja kuinka ollakaan: kesken kauden HPK:n peräsimeen astellut Manner on tehnyt Hämeenlinnassa loistavaa työtä, kun hän on ulosmitannut Kerhon rajallisesta kapasiteetista kaiken irti. Ja vähän sen ylikin.

Kärppien kohdalla kysymys kääntyy siihen, että miksi seura ei vaihtanut päävalmentajaa jo aiemmin? Tähän liittyy yksi painokas seikka.



Tuttu näky Kärppien otteluista: kiekkoa lyödään oululaisjoukkueen nuottaan.picfactor.fi 2024-25

Kyse on yksinkertaisesti siitä, että kenet Kärpät olisi ottanut nykyisen päävalmentajan Mäntymaan tilalle?

Kärpissä tilanne on kuitenkin se, että tällä hetkellä KalPaa luotsaava Petri Karjalainen on saapumassa eri lähteiden mukaan oululaisjoukkueen ensi kauden päävalmentajaksi. Täten Mäntymaan korvaaja olisi voinut operoida Oulussa vain lyhyen pätkän ajan, ilman sen suurempia kääntelyjä ja vääntelyjä.

Sen lisäksi korvaaja olisi tiedostanut sen, miten paljon Kärppiin liittyy erinäköisiä pelillisiä ja sitoutumishaasteita. Eihän tuossa olisi ollut paljoa voitettavaa, vaan enemmän hävittävää.

Kärppien kohdalla käytännössä ainoat varteenotettavat ehdokkaat ovat olleet Petri Matikainen ja Karri Kivi, joista kumpikaan ei ole päätynyt Ouluun.

Tämän myötä on tultu siihen johtopäätökseen, että valmentajamuutoksia pohditaan vasta kauden jälkeen. Tuo ratkaisu tietää kuitenkin sitä, että Junno ja Kärppien johto pelaavat nyt hurjaa uhkapeliä.

Jo pelkästään pudotuspelien ulkopuolelle jääminen olisi Kärppien neljän miljoonan euron joukkueelta häpeällinen katastrofi.

Puhumattakaan playouteissa pelaamisesta.

Siinä olisikin Junnolla kauden jälkeen seliteltävää, kun takavuosien suurseura olisi häpäissyt itsensä totaalisella tavalla.

Noh, yksi asia on varmaa: MTV Urheilun tietojen mukaan Kärpät aikoo tehdä muutoksia kauden jälkeen. Eikä nyt puhuta pelaajavaihdoksista.

Kärpissä kaikista tärkeimmän muutoksen pitäisi tapahtua koko seuran mittakaavassa. Kärppien pitää taas näyttää Oulun Kärpiltä, eikä sekavalta laumalta, jonka tekemisessä ei ole päätä eikä häntää.