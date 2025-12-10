Kalle Rovanperä on testannut ensi kertaa Super Formula -autoa Japanissa.
MM-rallin hyvästellyt Rovanperä, 25, hyökkää ensi vuonna formulahaasteen kimppuun. Pääpaino on Japanin Super Formula -sarjassa, joka starttaa huhtikuussa.
Keskiviikkona Rovanperä sai ensipuraisun Super Formula -autoista. Suomalaistähti jakoi tunnelmia ja ajovideoita testeistä Instagramin Tarinat-osiossaan, josta julkaisut poistuvat vuorokaudessa. Testi ajettiin F1-sarjastakin tutulla Suzukan klassikkoradalla. Paikalla oli myös Rovanperän faneja.
Rovanperän formulakausi käynnistyy jo tammikuussa, kun hän ottaa osaa Uudessa-Seelannissa ajettavaan formulasarjaan, joka kantaa nimeä Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy. Sarja käsittää neljä kisaa peräkkäisinä viikonloppuina.