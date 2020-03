Vierailukielto iskee lujaa – omaisten on vaikea pysytellä erossa rakkaistaan, jotkut käyvät katsomassa läheisiään ikkunasta

Alavetelissä asuva Antero Mikkola käy tapaamassa hoivakodissa olevaa vaimoaan nyt ulkoa käsin, ikkunan välityksellä. Vaimo on ollut Sandbackassa jo vuosia – hän on vaikeasti sairas ja sänkyyn sidottu. Yhteyttä on vaikea saada muuten kuin katseella ja kosketuksella.