Kommentti: Jättimäinen panos! Wales-ottelu määrittää Markku Kanervan tulevaisuutta Huuhkajissa

Kanervan nykyinen sopimus Huuhkajien päävalmentajana ulottuu kuluvan vuoden loppuun asti. Se on kiistatta hieman erikoinen ajankohta, sillä yleensä valmentajasopimukset solmitaan kattamaan karsinnat ja mahdollisen lopputurnauspaikan. Nyt - syystä tai toisesta - Palloliitto on toiminut asiassa kuitenkin toisin.

Tilanne voikin asettaa vielä omat haasteensa kuvioon, jos Huuhkajat kärsii tänään tappion - ja Palloliitto päättää käynnistää uuden luotsin kartoituksen. Eli toisin sanoen, jos he päättävät, että Kanervan reilut seitsemän vuotta kestänyt yhtäjaksoinen pesti on tullut tiensä päähän.

On muistettava, että Kanerva on tehnyt pestissään kokonaisuutena varsin mainiota työtä - ja osoittanut kiistattomasti, että myös kotimainen vaihtoehto voi menestyä Huuhkajien orkesterin kapellimestarina. Vaikka rehellisyyden nimissä on myös alleviivattava, että tuloskäyrä on kääntynyt nyt lievään laskuun.