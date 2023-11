YK: Ilmasto voi lämmetä liki kolmella asteella, vaikka nykyiset päästölupaukset täyttyisivät

Maapallon ilmasto on vaarassa lämmetä jopa 2,9 asteella kuluvan vuosisadan loppuun mennessä, vaikka nykyiset päästövähennyslupaukset toteutuisivat, varoitti YK:n ympäristöohjelma maanantaina.



Samalla kun kuluvasta vuodesta on tulossa mittaushistorian kuumin maailmassa, ympäristöohjelma varoitti kaikkien lämpötilaennätysten rikkoutuvan jatkuvasti kiihtyvällä nopeudella.



– Olemme suistuneet tieltä. Olemme pettäneet haavoittuvassa asemassa olevat ja menettäneet massiivisen määrän mahdollisuuksia, jyrisi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.



Guterres peräänkuulutti kuun lopussa Dubaissa alkavilta ympäristöneuvotteluilta "dramaattisia ilmastopäätöksiä". Dubain ilmastokokouksen on Guterresin mukaan osoitettava, että "maailma on todella hylkäämässä saastuttavan hiilen, öljyn ja kaasun".