Kommentti: HJK:lle avautui ainutlaatuinen tilaisuus mestaruuteen

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela on tehnyt kelpo työtä, mutta tiettyjen avainpelaajien kuormittaminen on syönyt syyskaudella yläkerran tehoja. Suomen mestaruus on silti yhä helsinkiläisjoukkueen käden ulottuvissa, kirjoittaa MTV Urheilun Timo Innanen.