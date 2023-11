Kommentti: Historiallisen paha möhläys – Journalisti-lehden päätoimittaja rikkoi Journalistiliiton perusperiaatteita

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson on karkeasti rikkonut liittonsa perusperiaatteita ja liiton hallitus katselee tällaista toimintaa vain läpi sormien. Ei tunnu syvemmin kiinnostavan ketään. Tämä on tietysti liitolle hyvä asia, koska päämajassa haluttaisiin lakaista liukkaasti maton alle tämä historiallinen munaus.

Tekijänoikeusneuvoston lausunto oli selvä. Petterssonin toiminta on moitittavaa.

Tiedän, että saisin liittoni lakimiehiltä tukea, jolla viime kädessä vaadittaisiin korvauksia. Kysehän on tekijänoikeusloukkauksesta, varkaudesta. Ei taatusti liikuttaisi missään harmaan sävyissä.

Lähde on mainittava

”Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.”

Olen seurannut Journalistiliiton toimintaa aktiivisesti 25 vuotta ja ollut mukana myös luottamustehtävissä. Liiton jäsenenä on ikävää, mutta pakko sanoa nyt tämä: En muista liiton historiassa näin pahaa munausta. Miten voi antaa tuen ja luottamuksen toimille, jotka sotivat täysin liiton omia perusperiaatteita vastaan?

Kestämätön selitys

Pettersson on Journalisti-lehden päätoimittajana hoitanut työnsä hyvin. Mutta tämä on eri asia. ”Kirjoitin vapaa-ajalla” on kestämätön selitys.