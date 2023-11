Tekijänoikeusneuvosto: Maria Petterssonin kirjassa ei noudatettu tekijänoikeuslain hyvää tapaa

Lausunnossa neuvosto toteaa, ettei artikkeleista lainattuja tekstejä voi siteerausten yhteydessä erottaa Petterssonin omasta tekstistä eikä niistä ilmene alkuperäistekstin lähde tai tekijät millään tavalla. Siksi neuvosto katsoo, että teoksessa ei ole menetelty tekijänoikeuslain edellyttämän hyvän tavan mukaisesti ja että tekijöiden moraalisia oikeuksia on loukattu.



Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ovat suosituksia. Neuvosto ei ottanut kantaa muihin kuin niihin tekstin osioihin, joissa lausuntopyynnön hakijat olivat oikeudenomistajia. Neuvosto ei myöskään käsittele tutkimuseettisiä kysymyksiä.



Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto näkevät, että tietokirjojen kustannusalan on syytä tarkistaa käytäntöjään. Liittojen mielestä neuvosto on lausunnollaan vahvistanut, että myös tieteellisiä artikkeleita tai teoksia lainattaessa on huomioitava hyvä tapa ja että lainaaminen edellyttää aina viittausta alkuperäismateriaaliin.



– Hyvän tavan vastainen lainaaminen ja tutkijoiden moraalisten oikeuksien rikkominen ei voi olla kustannusalalla vallitseva, hyväksytty käytäntö, liitot sanovat.