Maria Pettersson saa pitää työnsä Journalisti-lehden päätoimittajana: "Ensin ihmetytti, sitten pelotti, sitten v*tutti ja lopuksi hävetti"

Liiton mukaan Pettersson ei ole toiminut moraalisesti oikein eikä suhtautunut riittävällä vakavuudella siihen, että hän on käyttänyt muiden työtä kirjassaan hyväkseen.



Hallitus ei kuitenkaan irtisano Petterssonia, joka on pyytänyt anteeksi toimintaansa. Liiton mukaan hän on hoitanut työnsä Journalistin päätoimittajana moitteetta.