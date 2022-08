Kommentti: HIMARS, Krimin kentän räjähdykset ja partisaanit – Ukrainan sota ei ole enää Putinin hallinnassa

Sellaisen perään on huudeltu Ukrainan sodassakin jo varsin pitkältä tuntuva tovi.

Tylsä vastaus on, ettei jokaisesta sodasta löydy uutta Stalingradia – taistelua, josta puhutaan ratkaisevana hetkenä.

Ukrainan sodassa käännekohta voi olla vielä kateissa, mutta se on käynyt selväksi, ettei se ole enää Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnassa.

Asioita hallitaan sekä käytännössä että mielikuvissa. Putin on menettänyt otettaan näillä molemmilla rintamilla.

Koston Khimaira

Sodan ratkaiseva ihmease HIMARS ei ole, mutta "koston Khimairaksi" Ukrainan puolustusministeriö on sitä kuvaillut.

Tarkasti, tulivoimaisesti ja kauas iskevä raketinheitin on ollut venäläisten komentokeskuksen ja ammusvarikkojen kauhu .

HIMARS on tulittanut Venäjän sotakoneen suurimpaan vahvuuteen ja pahimpaan heikkouteen. Venäjän sotavoimat nojaavat runsaaseen tykistötuleen, jota on vaikea ylläpitää, jos ammusvarikot ovat tulessa. Sodanjohto taas on länsimaisittain tarkasteltuna hyvin keskitettyä.