Kommentti: HIFK:n katastrofi on totta – peittelevätkö seuran päättäjät vastenmielistä totuutta?

Miksi HIFK sorvasi jo lähtökohtaisesti kokemattoman päävalmentajan Ville Peltosen kanssa jatkosopimuksen, vaikka perusteita pestille on näkynyt jään tasolla vain toisinaan?

Kaudesta 2017-2018 urheilujohtajana toiminut Tobias Salmelainen on saanut uuden mahdollisuuden vuosi toisensa jälkeen samalla kun maalivahtipelistä on puuttunut luotettavuus jo vuosien ajan.

Nyt vaikutelma on se, että urheilullisen menestyksen kannalta keskeisimmissä pesteissä on toimijoita, jotka ovat ennen muuta osa HIFK:n perhettä, tärkeitä henkilöitä tarinan eri vaiheista, mutta eivät täsmää siihen, mitä Suomen mestaruuden voittaminen vaatisi.

Tomi Natri /All Over Press

Ajatus perheen priorisoinnista ja suojelemisesta on esimerkillinen ja tavoiteltava jokaisella muulla elämän osa-alueella – etenkin nykyajassa, jossa selkeästi tunnistettavia seura-identiteettejä on jatkuvasti vaikeampi löytää – mutta SM-liigan todellisten jättiläisten asettama pelillinen vaatimustaso on HIFK:n nykytilanteen näkökulmasta lohduton.