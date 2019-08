Kommentti: Hallituskriisi Saksassa – se Suomen repivästä EU-puheenjohtajakaudesta vielä puuttuisi

Työttömyys on painettu reilusti alle kymmeneen prosenttiin. Liksoissa ja tuottavuudessa ei enää hävitä lännelle yhtä pahasti kuin ennen.

Pettymykselle on ainakin kolme selitystä:

1. 25 vuodessa idästä on lähtenyt 3,5 miljoonaa ihmistä, pääsääntöisesti nuoria. Kotikonnuille jääneet kokevat olevansa häviäjiä. Talouden pyöriä hidastaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Ne nuoret, joita nyt tarvittaisiin, eivät 90-luvulla väestökadon vuoksi yksinkertaisesti syntyneet.

2. Vuosien 2015–2016 pakolaiskriisi toi itään suhteellisen vähän turvapaikanhakijoita, mutta itäsaksalaisten mielestä pakolaisten kotouttamiseen tärvättyjä rahoja olisi tarvittu idässä. Syntipukki on Merkel, yhdistyneen Saksan ensimmäinen DDR-taustainen kansleri. Hän hyysäsi turvapaikanhakijoita ja unohti maanmiehensä ja -naisensa, sanotaan idässä.

3. Saksan energiakäänteeseen liittyvä hiilen käytön lopettaminen on karvas pala idän ruskohiilialueille. Tukea on luvattu lähes 20 miljardia, mutta se ei tunnelmaa paranna. "Ensin lähtivät yritykset, sitten nuoret ja nyt menee vielä hiilikin", latelee moni varttuneempi entisen DDR:n äänestäjä. AfD torjuu koko energiakäänteen. Myös vihreät hyötyvät, koska käänne on hoidettu huonosti.