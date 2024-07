Kommentti: Tämän uran päättymiseen urheilu ei ole valmis

Jos Espanja pudottaa perjantaina Saksan, Kroosin, 34, ura ammattilaisjalkapalloilijana on ohi. Urheilun jatkuvassa kiertokulussa merkittävänkään uran päättyminen ei ole poikkeuksellista – ellei se tapahdu tällä tavalla ja tässä vaiheessa.

Ilmoitus Kroosin uran päättymisestä tähän kesään kuultiin toukokuussa. Muutama viikko myöhemmin tämä oli Real Madridin nutussa voittamassa uransa kuudetta Mestarien liigan pokaalia – keskeisessä roolissa. Ei kokoonpanon reunamilta, vaan kriittisenkin mittapuun mukaan loistavan kauden päätteeksi, jonka aikana hän oli dominoinut Euroopan kärkisarjojen vertailussa esimerkiksi pitkien syöttöjen määrää ja laatua.

Vaikka 34-vuotias on jatkuvasti ahtaammalla turboahdetun nykyjalkapallon prässissä, Kroosin pelityylillä, -näkemyksellä ja tämän hetken suoritustasolla mitattuna saksalaisen kapellimestarin ura päättyy hämmentävän aikaisin.

Mutta juuri tässä piilee Kroosin suuruus. ”Integriteetti” ja ”suoraselkäisyys” ovat usein arvopajoissa kyhättyä höttöä, mutta tässä tapauksessa sanat ja teot yhtyvät. Kroos ilmoitti jo kauan sitten päättävänsä uransa omilla ehdoillaan, ja sen hän myös teki.

Itse peliin tinkimättömällä huolellisuudella suhtautuva Kroos ei, toisin kuin pitkäaikaiset joukkuetoverinsa Luka Modric ja Cristiano Ronaldo, koskaan aikonutkaan pelata lähemmäs 40 ikävuotta. Huippujalkapallon julkisivu on tätä nykyä täynnä kimalletta, joka ei kuitenkaan ole omaehtoista Kroosia ensisijaisesti kiinnostanut. Kohahduttaneen lopettamispäätöksen yksi keskeinen peruste oli vastaansanomaton: Kroos ei enää halua olla pitkiä aikoja erossa vaimostaan ja kolmesta lapsestaan.

Edeltävien rivien väleistä löytyy myös syitä sille, miksi Kroosista ei koskaan tullut pikaruokaa sosiaalisen median reels-videoihin. Lakonisen ja vähäeleisen Instagram-profiilinsa ulkopuolella Kroos on karsinut suuren yleisön silmiltä ylimääräisen. Kaikki on vaikuttanut palvelevan vain ja ainoastaan korkealla tasolla pelaamista siinä roolissa, missä päävalmentaja on koskaan tarvinnutkaan.

1:45 Toni Kroos tarjoili seurajoukkeuransa viimeisessä ottelussa Dani Carvajalin puskeman Mestarien liigan ratkaisumaalin.

Kun Kroos saapui Real Madridiin vuonna 2014, eikä seura kaivannut tätä jo täyteen ahdetulle kymppialueelle, Carlo Ancelotti kouli tätä tasapainottavamapaan rooliin. Puolustusvelvollisuudet eivät ensimmäisen vuoden aikana luonnistuneet, mutta Kroos ei hätkähtänyt Real-fanien ja espanjalaismedian saalistusta, säilytti Zinedine Zidanen tälle antaman ohjeen mukaan harkinnan ja maltin, sopeutui ja kehittyi.

Saksalaislehti Kickerin haastattelussa Kroos sanoi viime kuussa tietävänsä, että monet pelaajat yrittävät pelata jalkapalloa niin pitkään kuin mahdollista, mutta kertoi ajattelevansa itse eri tavalla.

– Haluan yksinkertaisesti tulla muistetuksi 34-vuotiaana Toni Kroosina, joka pelasi uransa lopussa parhaan kautensa Real Madridissa. Saavutin sen.

Pienemmässä seurassa pelaaminen ei myöskään tullut kysymykseen. Kroos kertoi vuosikymmenen vaihteessa The Athleticille lopettavansa uransa juuri Madridissa. Ronaldon ja toisen entisen joukkuetoverin Karim Benzeman suuntaaminen Lähi-itään ei ollut Kroosin tie.

– He puhuvat intohimosta, mutta päätöksessä on kyse rahasta. Lopulta se (siirto Saudi-Arabiaan) on päätös rahasta, jalkapalloa vastaan, Kroos sanoi Sports Illustratedin haastattelussa.

Kroosin ura oli päättyä jo kesällä 2023, mutta osapuolet pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen vuoden mittaisesta jatkosopimuksesta Madridissa. Sen jälkeen kolme vuotta Kroosia vanhempi Julian Nagelsmann kutsui maajoukkuepelit jo aiemmin lopettaneen keskikentän metronomiin palaamaan vielä kerran kotikisoihin. Kuukausien harkinta kääntyi Saksan kannalta myönteisellä tavalla.

Paluu maajoukkueeseen oli kuitenkin kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Kroos oli lytätty maansa jalkapallomedian ja -vaikuttajien suussa Saksan hävittyä Englannille kesän 2021 EM-kisojen neljännesvälierässä.

– Kroosin tapa pelata jalkapalloa on historiaa. Hän ei enää sovi tämän päivän jalkapalloon, Uli Hoeness linjasi tuolloin Lothar Matthäusin säestämänä.

Kelaus tähän hetkeen, puolivälierän alle. Heti kisojen avausottelussa Skotlantia vastaan Kroos toimitti 101 syötöstään perille sata. Hän on syöttänyt turnauksessa onnistuneesti enemmän kuin kukaan muu (419 syöttöä). Hän on syöttänyt turnauksessa pallon vastustajan viimeiselle kolmannekselle useammin kuin kukaan (68 kertaa) ja on avainsyöttöjen määrässä toiseksi paras (13).

Tämä on saanut EM-kisoissa pallon jalkaansa useammin kuin kukaan muu, mutta on osannut myös käyttää sitä vastustajan vahingoittamiseen. Kroos putoaa usein syvälle omiin, puolustuslinjaan asti, prässäävää vastustajaa välttääkseen. Juuri se antaa hänelle usein mahdollisuuden löytää tiloja vastustajan muodoista, joihin lähtee seuraavissa sekunneissa kirurgisen tarkkoja pitkiä palloja. Kuten Real Madridkin, myös maajoukkue on saamassa lopuksi parhaan version Kroosista.

Kun niputetaan seura- ja maajoukkue, Kroosin palkintokaappi kannattelee 34:ää pystiä. Vain EM-kulta uupuu. Täyttyy vitriini heinäkuun 14. päivä Berliinissä puuttuvalla jalometallilla tai ei, Kroos jää peliuransa jälkeen asumaan perheineen Madridiin, johon hän on kuin suuruuttaan alleviivaten avannut uuden nimeään kantavan jalkapalloakatemian. Toivo uusien keskikenttänerojen kasvusta elää vahvana.