Kommentti: Antti Rinteen vaalilupaus suli – eläkeläisille luvattu vappusatanen jäi haaveeksi

Nyt Antti Rinne on pääministeri, mutta vappusatasta ei tule. Rinteen anteliaat kaavailut kaatuivat juuri siihen, mistä edellinen hallitus varoitti: rahapulaan. Vappusatanen olisi maksanut toista miljardia euroa vuodessa, kun hallitus nyt käyttää korotuksiin 183 miljoonaa.

Lisäksi 50 euron korotus takuueläkkeen maksimimäärään ja 31 euron korotus kansaneläkkeen maksimimäärään tehdään siten, että korotukset kohdistuvat täysimääräisesti vain kaikkein pienituloisimpiin. Niin on tehty aiemminkin. Mutta se vappusatanenhan luvattiin kaikille nettona!

Korotus ei ole kaikille sama



1000 euron eläkkeen kohdalla nettokorotus on enää noin 19 euroa. Siitä on sataseen vielä melkoisesti matkaa. Vielä kauempana on se, että nettokorotus ulottuisi kaikkiin alle 1400 euron eläkkeisiin.