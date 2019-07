Eläkeläisten yhdistys kiittää hallitusta ensimmäisestä askeleesta kohti luvattua sadan euron korotusta

–Pienten eläkkeiden korottaminen on suunnanmuutos vuosien indeksijäädytysten ja muiden eläkeläisten toimeentuloa heikentäneiden leikkausten jälkeen. Edellisestä tasokorotuksesta kansaneläkkeeseen on aikaa yli 10 vuotta. Me näemme korotuksen ensimmäisenä askeleena polulla kohti luvattua 100 euron eläkkeiden korotusta, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Jan Koskimies tiedotteessa.