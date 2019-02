Kommentti: Perussuomalaisten nousu vaikeuttaa hallituksen kasaamista – Sinisille ehdotetaan jo valtiollisia hautajaisia

Ylen uusi gallup on poikkeuksellisen mielenkiintoinen, sillä kannatusvaihtelut ovat tällä kertaa merkittäviä. Viisi suurinta puoluetta ovat klimpissä vain 8 prosenttiyksikön sisällä. Jos suuntaus jatkuu, Suomessa on kohta vain kasa keskisuuria puolueita.

Hallitusneuvottelujen vetäjälle on huonompi juttu, mikäli vaihtoehtoja hallituksen rungoksi on tasan yksi. Jokainen puolue voi tulla neuvottelupöytään henkseleitä paukutellen, jolloin kompromissi ei kuulu sanavarastoon. Neljä vuotta sitten keskustajohtaja Juha Sipilä pystyi kilpailuttamaan SDP:tä ja Kokoomusta – ja tekikin sen taitavasti.

Halla-ahoa vaikea nähdä SDP:n hallituskumppanina

Gallupin suurin nousija on Perussuomalaiset, jonka kannatus on jo 12 prosenttia. Syy tähän on maahanmuuton nouseminen jälleen vaaliteemaksi Oulun järkyttävien seksuaalirikosten takia.