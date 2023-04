Jori Lehterä tähdittää uskomatonta yhdistelmää, jossa kaikki ovat SM-liigan parhaita – "Hoitavat itse oman valmentamisensa"

Herra ja hidalgo

– Jori on tuon ketjun johtaja. Hänellä on valtava halu tehdä maaleja, onnistua ja voittaa. Hän tietää, että ylivoimat ovat tuon kaiken kannalta ratkaisevassa roolissa. Siinä pitää onnistua. Ei meidän valmentajien tarvitse tehdä mitään muuta kuin pätkiä ylivoimaklipit kuntoon. He hoitavat itse oman valmentamisensa. He haluavat kehittyä ja olla parempia joka ikinen päivä, vaikka tuossakin viisikossa on meritoituneita pelaajia, jotka ovat pelanneet ylivoimaa jo pitkään kovalla tasolla. On upeaa, miten he tarrautuvat asioihin kiinni, Tappara-luotsi Jussi Tapola kehuu.